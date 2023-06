Usted no entiende

Graças a Deus temos um ministro como o dr. Galamba, que defende a soberania nacional ferroviária, a economia de mercado, a livre concorrência entre operadores ferroviários e a racionalidade da rede ferroviária nacional!

Os defensores da bitola europeia, que obriga os comboios portugueses a terem características iguais às de toda a Europa, que acusam o ministro de deixar Portugal isolado da Europa, deviam corar de vergonha! Se até o Reino Unido, que é uma ilha, usa a bitola europeia e se até os países do Leste, que estão encharcados de bitola russa, estão a mudar para a bitola europeia, como é que não percebem que ao sermos os únicos com vias exclusivamente diferentes de toda a Europa estamos, assim, integrados com a Europa? Como diz sabiamente o dr. Galamba, criar linhas em bitola europeia é que seria isolar Portugal.