"Um legado de cinzas: seis anos de Pedrogão Grande"

Escreve Camargo: "O que está nesses territórios? É tentar adivinhar (se for território florestal a probabilidade de ser eucalipto é elevada)."

Há dois grandes disparates neste bocadinho.

O primeiro é a sugestão de que o país não sabe qual é a ocupação do solo que existe.

As áreas florestais incluem povoamentos florestais e matos e ocupam cerca de dois terços do país, divididas em áreas mais ou menos iguais de matos e povoamentos.

O eucaliptal ocupa cerca de um terço desses povoamentos florestais, mais ou menos 10% da área total do país, portanto sugerir que os territórios florestais, em Portugal, têm uma elevada probabilidade de ser eucaliptais, é uma tolice. Há de facto áreas do país onde isso é verdade, mas há áreas muito maiores em que encontrar eucaliptos nas áreas florestais é uma probabilidade marginal.

João Camargo sabe isto perfeitamente, mas não lhe interessa discutir e gerir o problema do fogo em Portugal, a sua única preocupação é atacar os capitalistas que ganham dinheiro com a fileira do eucalipto.

João Camargo conhece um estudo de Paulo Fernandes, Nuno Guiomar e Carlos Rossa -Analysing eucalypt expansion in Portugal as a fire-regime modifier-, que é coerente com toda a investigação feita sobre a relação do eucalipto com o fogo (praticamente não existe, seguramente não é relevante), mas descarta-o.

Não porque tenha investigação que o contrarie, mas porque é fácil acusar os autores de produzirem conclusões à medida dos poderosos interesses da indústria de celulose, mesmo que em momento algum se consiga identificar qualquer indício de manipulação da investigação por qualquer destas pessoas.

Nisto, João Camargo não está nada sozinho, há uma quantidade grande de académicos, muitos deles proeminentes e figuras intelectuais relevantes, que descartam grande parte das conclusões da investigação sobre os efeitos ambientais dos eucaliptos com base na ideia de que resultam da enorme dimensão dos interesses das celuloses.

Figuras históricas como Vieira Natividade ou Ribeiro Telles, académicos com o prestígio de Jorge Paiva, ambientalistas que ligam a sua atividade ambientalista a posições sólidas na academia, como Helena Freitas, Jorge Palmeirim e muitos outros, aproximam-se da ideia de que os eucaliptos têm determinados efeitos ambientais e, se a investigação sobre o assunto conclui de forma diversa, é porque está vendida aos interesses.

Mas nenhum dos citados, fez investigação científica relevante sobre o assunto.

Porque as preocupações com os efeitos ambientais negativos do eucalipto existem desde muito cedo há uma sólida investigação científica sobre o assunto que, em geral, conclui que os principais efeitos negativos verificados se devem às técnicas de gestão usadas, não à espécie dominante dos povoamentos.

"O país com maior área de eucaliptal relativo do mundo. ... Terá alguma influência no facto de Portugal ser o país que mais arde no Mediterrâneo? Alguns especialistas juram a pés juntos que não", diz Camargo.

Não, não são alguns especialistas, são todos os especialistas que estudam o assunto, todos eles sabem que hoje o que é aceite cientificamente sobre o assunto é que o fogo é um filho do seu contexto, contexto esse que, no nosso caso, é favorável ao fogo, ao eucalipto e também ao sobreiro, só para dar um exemplo de uma espécie em que também temos a maior área de ocupação do mundo, não só em termos relativos, como em termos absolutos.

"Para não haver dúvidas sobre o absoluto ultraje que é a ação política e mediática das celuloses, a sua confederação, a CELPA (que entretanto mudou de nome para BIOND) aproveitou uma área aprovada para plantar medronheiros e foi plantar 90 hectares de eucaliptos em… Pedrógão Grande."

Passo a descrever esta situação factualmente.

Após os fogos de 2017, a então Celpa (hoje Biond) e as empresas de celulose desenharam a levaram a cabo vários projetos que pretendiam melhorar a gestão de algumas áreas ardidas, porque têm um problema de abastecimento das suas fábricas, que é agravado pelos entraves administrativos à exploração de eucalipto, isto é, porque estão a defender os seus interesses.

Pessoalmente, acho que o melhor que as celuloses poderiam fazer para garantir a continuidade da sua atividade seria pagar melhor a madeira à entrada da fábrica, mas conheço mal o negócio e reconheço que não sei o suficiente para ter certezas nesta matéria.

Do que tenho a certeza é que os projetos que lançaram, como o Renascer Pedrogão, criticado por Camargo, são os únicos projetos consistentes que existem no terreno na sequência dos fogos de 2017.

As celuloses agregaram proprietários, que aderiram voluntariamente.

Num desses projetos, em Pedrogão, foram rearborizados cerca de 130 hectare e houve dois proprietários que se comprometeram a fazer uma coisa, e fizeram outra.

Esta situação foi denunciada publicamente, a denúncia foi verificada e, em menos de cinco hectares, proprietários se tinham comprometido a fazer medronho, arrancaram tudo e plantaram eucalipto.

Verificado o incumprimento, foi feita uma análise profunda da execução de todo o projeto, que não detetou outras discrepâncias tão relevantes, e foi resposta a situação, de acordo com o projeto aprovado, isto é, os eucaliptos plantados foram arrancados e substituídos por medronho, como previsto.

A quantidade de asneiras, mentiras e afins que se encontram nos textos de João Camargo sobre assuntos de que sei alguma coisa leva-me sempre a perguntar: a explicação para ter tanto tempo de antena é apenas por ser genro de Louçã?

A minha resposta é cada vez mais que não, não chega, pode ajudar, mas a questão é que João Camargo é especialista em usar os mitos que dominam as redações dos jornais, e escreve de maneira suficientemente esquiva para que redações que, como é natural, não são especialistas neste ou naquele assunto, achem fantásticos os arrazoados que produz, pelo simples facto de confirmarem os mitos em que tanta gente quer acreditar, com tanta a força.

Nota final:

Ao publicar isto, sei de antemão que o efeito prático será ser, pela enésima vez, acusado de estar vendido aos interesses das celuloses.

É uma acusação semelhante a dizer-se que os dermatologistas que aconselham o uso de protector solar estão vendidos aos interesses da indústria de cosmética.

O país tem um problema gravíssimo de gestão do fogo, que decorre do abandono da gestão, porque o mercado não a remunera convenientemente.

Vai ser preciso a sociedade pagar a gestão com valor social, mas com pouco ou nenhum valor de mercado, como a gestão de combustíveis, razão pela qual defendo, há bastante tempo, o pagamento de 100 euros por hectare (o valor não é o relevante), de três em três anos, a toda a gente que apresente menos de 50cm de altura de combustíveis finos no seu território.

Ora sendo tão difícil aumentar a aceitação social daquilo que me parece ser a questão central da gestão do fogo e, mais genericamente, da gestão da paisagem, irrita-me profundamente que continuemos a perder tempo e recursos a combater moinhos de vento.