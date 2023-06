Rabo de Peixe — ficção e realidade

A crer no número de notícias sobre as reações de Rabo de Peixe, a vila, a “Rabo de Peixe”, a série, Portugal está mais interessado em saber o que pensa a Rabo de Peixe real sobre a “Rabo de Peixe” ficcional do que em ver a série portuguesa com mais audiências na Netflix.

Muitos moradores de Rabo de Peixe estão preocupados com a imagem transmitida pela recuperação de uma história antiga que envolve uma carga de cocaína que deu à costa em 2001. Vive ali uma comunidade de pescadores com honra e tradição, reduzidos agora a uma espécie de “Morangos com Açúcar on Steroids”, com profusão de drogas, crimes e palavrões. Outros, mais otimistas, veem a hipótese de aparecerem enfim turistas a apreciar as suas gentes e lugares. Ficção ou realidade, as histórias dos mais pobres também merecem ser contadas, sob pena de desaparecer dos ecrãs tudo o que cheire a miséria.