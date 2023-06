Portugal perde ao negligenciar os países do Golfo

Quando dois chefes de governo se encontram, recebem briefings preparatórios e talking points de assessores. Os melhores que vi incluem também informações sobre os interesses pessoais, o perfil comportamental e a experiência formativa do interlocutor. Há 10 anos, o atual vice-presidente do Brasil fez um elogio rasgado à gravata baratucha de um chefe de governo porque leu num briefing que o seu anfitrião era uma pessoa autocentrada. Gerou-se alguma empatia. Com a então presidente do FMI, conversou jovialmente sobre medicina tradicional chinesa, um interesse partilhado por ambos, quando estava prevista uma conversa sobre cenários macroeconómicos. O fator humano é um elemento fundamental nas relações internacionais. O falecido Robert Jervis, professor de Relações Internacionais na Universidade de Columbia, dedicou parte da sua vida académica a escrever sobre os fatores psicológicos da política internacional.

Nos países do Golfo esta dimensão atinge o seu estado máximo de realização. Sem querer simplificar o que não é simplificável, até à descoberta de petróleo nos anos 1930-50, a população local vivia em clãs que lhes forneciam um sistema de apoio emocional e social para enfrentar o nomadismo e a agressividade da vida no deserto. O elemento relacional continua a ser um importante vetor de geração de confiança para a realização de negócios.

Com a guerra na Ucrânia e a volatilidade macroeconómica, os mercados voltaram-se para os países do Golfo – principalmente a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Qatar – como fontes alternativas de liquidez. O aumento do preço do petróleo acelerou o crescimento económico (8,7% na Arábia Saudita e 7,6% nos EAU em 2022) e engordou o capital disponível dos fundos soberanos para investimentos. A gradual abertura da Arábia Saudita, conduzida pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, tem potenciado novas oportunidades. Cerca de 800 portugueses já vivem no país, a maioria investigadores na Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah (KAUST) ou engenheiros que prestam serviços na construção das cidades colossais de NEOM, Red Sea ou AMAALA. O PIF, fundo soberano da Arábia Saudita, deve atingir a marca de US$2 biliões em 2030.

Mas a política externa portuguesa, tanto a diplomática quanto a económica, mantém-se desinteressada. As principais figuras do Estado português só têm visitado a região para participar em eventos globais, como o Campeonato do Mundo no Qatar ou a Expo 2020 no Dubai. A exceção foi uma arriscada visita ao Qatar realizada por António Costa em 2017, quando o pequeno país estava prestes a ser considerado um pária pelos outros países da região (o rompimento foi formalizado algumas semanas depois).

Nos últimos 12 meses, têm sido vários os chefes de estado ou de governo que realizaram visitas de estado à região, como os do Brasil, EUA, Itália, Reino Unido, República Checa, Índia, Roménia, Israel, Japão (prevista para julho), entre outros. O ano passado foi organizado, no Dubai, o Encontro Empresarial Espanha-EAU, com a presença de Pedro Sánchez e de uma ampla representação de empresas espanholas.

Lula da Silva foi recebido de forma quase majestática (vídeo disponível aqui) pelo presidente dos EAU, Mohammed bin Zayed. A longa relação de Celso Amorim, assessor diplomático do presidente e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, com a família real de Abu Dhabi, ajudou a que os EAU voltassem a olhar para o Brasil como um país estratégico. Como resultado, a semana passada a ministra para Cooperação Internacional dos EAU, Reem Al Hashimy, visitou Brasília com uma delegação económica que incluía fundos soberanos mandatados politicamente para comprarem ativos brasileiros em infraestrutura, saúde, logística e energia.

Portugal está ausente destes tabuleiros. As representações diplomáticas portuguesas na região (Abu Dhabi, Riade e Doha) são magras de recursos. A Embaixada em Riade não está sediada no Diplomatic Quarter, um casulo urbano onde estão localizadas as principais embaixadas e vários eixos do poder saudita, proporcionando fluidez relacional no mesmo espaço urbano. Nem dispõe de um representante da AICEP. No site do MNE, as informações sobre as relações com os países da região do Golfo estão descontextualizadas e desatualizadas. Na sessão pública de apresentação dos objetivos para o novo mandato da AICEP, decorrida há uns dias, os três membros do governo que usaram da palavra e o novo presidente da AICEP não mencionaram os países do Golfo uma única vez. Recém-empossado, Filipe Santos Costa, destacou que a AICEP reorientará e concentrará a rede externa de delegações “nos grandes mercados emissores de investimento como os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Leste da Ásia.”

Os países do Golfo têm adotado políticas e programas de descarbonização (como a Visão saudita 2030 e a Visão 2030 do Bahrein) e começam a preparar as suas economias para a não dependência do petróleo. Portugal é um líder europeu em energias renováveis. Mas este casamento natural de oportunidades económicas e científicas não tem merecido a devida atenção das nossas entidades governativas.

Certamente que a interação com os países do Golfo – regimes dinásticos norteados por matrizes culturais e democráticas distintas dos europeus – acarreta desafios adicionais. As trocas comerciais entre Portugal e estes países não pressupõem, contudo, uma validação mútua das respetivas culturas. Ainda assim, são certamente uma oportunidade para influenciar positivamente comportamentos e decisões.

O principal problema é que a política externa portuguesa para a região não é sistemática e consistente. Continua centrada nos instintos pessoais de alguns detentores temporários de cargos governativos com perfil mais empreendedor. O ex-secretário de estado Jorge Costa Oliveira (2015-2017) tentou fortalecer as relações económicas entre os dois países. Mas quem o fez melhor do que ninguém foi Paulo Portas, na qualidade de vice-primeiro-ministro ou ministro dos Negócios Estrangeiros (2011-2015). Naquele período, a relação foi tão intensa que Portugal votou na candidatura do Dubai para organizar a Expo 2020 deixando para trás a sua relação fraternal com o Brasil, que candidatava a cidade de São Paulo.

Foi esta proximidade que permitiu que fosse realizada a primeira visita oficial aos EAU de um presidente da república português – Cavaco Silva em 2014. Capital catariano também entrou nos setores aeroportuário, hotelaria e energia. Em 2011, a Qatar Investment Authority – o fundo soberano do Qatar – entrou na estrutura acionista da EDP. Entre 2013 e 2017, o número de empresas portuguesas exportadoras para os EAU cresceu 29,9%.

Após a saída de Paulo Portas, a estratégia de aproximação não foi fortalecida, apesar dos argumentos intangíveis que teríamos para apresentar. Como os históricos. Portugal é dos poucos países europeus que tem um legado centenário na região. Em Jeddah, na Arábia Saudita, encontramos um cemitério de marinheiros portugueses. Nos Emirados Árabes, a mais antiga mesquita do país (Al Badiyah) foi edificada perto das ruínas de um velho forte português. O atual território de Omã esteve sob domínio da coroa portuguesa durante 150 anos e vários pontos geográficos estão mencionadas n’Os Lusíadas (“De Gerum, de Mazcate e Calaiate”). Com exceção do Qatar, ainda é possível encontrar em todos os países da região ruínas de fortes portugueses.

Será que Marcelo Rebelo de Sousa só voltará à região para participar em mais um evento global, a COP28 em novembro/dezembro deste ano? E António Costa só passará por Riade para fazer uma escala técnica para ver Ronaldo jogar pelo Al Nassr?