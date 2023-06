Mais Habitação: aquele contributo do Fisco

Há uns meses fomos surpreendidos pelo anúncio de diversas medidas previstas num programa Mais Habitação promovido pelo Governo. Embora algumas propostas tenham caído, o documento apresentado no Parlamento continua a fazer o seu caminho, tendo sido aprovado na generalidade no passado mês de maio.

Uma delas, e que motiva o presente artigo, decorre de um “pequeno” contributo da Autoridade Tributária e Aduaneira. Um contributo, em sede de IRS, referente à reformulação do regime do reinvestimento no âmbito da venda da habitação própria e permanente do contribuinte ou da sua família.