Eventos para todos os gostos

A vida corre bem. A António Costa, pelo menos, corre muito bem. Tal como os excelentíssimos e contratados peritos de comunicação e imagem lhe devem ter comunicado, e imaginado, os portugueses andam entretidos com tudo menos com os assuntos importantes. O ar de Lisboa pode ser tão mau em certos dias como o de Cabul ou do Cairo, não cai um pingo de chuva, ou melhor, só cai um pingo de chuva, nenhuma decisão importante está a ser tomada sobre coisa nenhuma, continuam a ser oferecidos pequenos brindes aos portugueses (desça a renda que nós descemos o IRS, etc.), os sistemas hospitalares públicos estão em rutura e demissões constantes, os alunos praticamente não tiveram aulas nem professores (também não interessa porque os espera um tuk tuk ou call center daqui a uns anos, se entretanto se mantiver o estado esplendoroso da nossa economia de serviços baratos sem contratos) e os feriados de junho instituem uma quebra produtiva recebida com alegria.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.