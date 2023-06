Do nojo: cinco milionários têm mais atenção do que 500 miseráveis

Lamento, mas o que se está a passar no espaço mediático é um escândalo, sobretudo nas televisões, que acabam por determinar tudo o resto. No Mediterrâneo, um naufrágio afogou mais uma mão cheia de migrantes que tentavam escapar à guerra e à fome. Mas ninguém quer saber. Esta história não está a passar, ou passa como uma mísera nota de rodapé, até porque todo o espaço mediático está ocupado com a história do submarino dos milionários. Lamento, mas há algo aqui de muito errado.