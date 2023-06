As universidades e a transição energética responsável

O aquecimento global observado de 1960 a 1990 colocou mais de 600 milhões de pessoas fora do nicho climático humano (i.e. distribuição histórica da densidade populacional em relação à temperatura média anual). Os episódios de calor húmido extremo mais do que duplicaram desde 1979, com a perda de 148 milhões de empregos equivalentes em tempo integral. As políticas atuais conduzirão o Planeta para um aquecimento global de +2,7°C até ao final deste século, face à temperatura média global antes da revolução industrial, colocando um terço da população mundial fora daquele nicho.

