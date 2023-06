A polémica da escala do primeiro-ministro em Budapeste faz sentido?

SIM Há um contributo que o Governo poderia perfeitamente dar para evitar que o debate político e o espaço mediático estejam permanentemente tomados por lamentáveis sobressaltos: não praticar atos que originem tais episódios.

Ao ir à bola com Viktor Orbán — o tirano húngaro conhecido por restringir a liberdade de imprensa, limitar a independência judicial, perseguir a oposição, aprovar leis de ódio contra as minorias LGBTQI+ e as mulheres e promover políticas de criminalização de imigrantes — o nosso primeiro-ministro protagonizou mais um desses episódios recorrentes.