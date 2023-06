A nossa dívida para com as gerações futuras

Nova Iorque — Os conservadores fazem muitas vezes um grande espetáculo do quão preocupados estão com o peso da dívida que estamos a transmitir aos nossos filhos. Este argumento moral foi um dos principais motivos da recusa dos republicanos do Congresso em apoiar um aumento habitual do teto da dívida dos EUA. Supostamente, o Partido Republicano está tão empenhado em reduzir a despesa que está disposto a manter a economia global refém e a arriscar danos permanentes na reputação da América.

