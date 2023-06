A morte do pós

Sou obcecado por Cormac McCarthy (1933-2023) por várias razões. Para começar, ele força-nos a entrar no mal; essa odisseia é dura, mas também é catártica, deixa-nos num temor abençoado. Para terminar, ele seguia um conselho de Borges: um escritor não deve falar só com escritores, nem deve ler apenas literatura, caso contrário acabará por escrever metaliteratura. Se a memória não me falha, Borges dizia que os seus autores favoritos eram Stevenson (literatura), Liddell Hart (história) e Schopenhauer (filosofia). Cormac adorava passar tempo com cientistas e lia imenso sobre questões científicas — um bom exemplo, sem dúvida, porque um romance não é uma reflexão sobre a história do romance, é uma reflexão sobre a realidade onde se encontram os dilemas morais que, por exemplo, a ciência nos coloca. Com Cormac, percebi então que a literatura não deve seguir os joguinhos pós-modernos da “curva linguística” que transformou a linguagem num floreado estético, cínico, engraçadista. Curiosamente, Cormac morreu na altura em que este pós-modernismo também está a morrer. A metaliteratura e o metacinema eram luxos da segunda metade do século XX, eram ostentações supérfluas de um Ocidente sem ameaças e sem rivais, um Ocidente a flutuar acima da história.

