A ideologia como desconfiança

Depois de tudo o que aconteceu, o ministro João Galamba deveria ter aprendido que há alturas em que o silêncio faz milagres. Quando alguém se torna o foco sobre o qual recai toda a perceção negativa que paira sobre o Governo, o mais sensato é passar despercebido. Por muito que o ego peça ação, não é aconselhável responder a apupos com constante exposição mediática. E a razão é muito simples: qualquer coisa dita, até a mais inocente, tem um potencial enorme de escalar qualquer polémica. No caso de João Galamba, este risco é bastante superior. Aquando da sua nomeação, existiu a imediata convicção de que politicamente era um risco demasiado grande. Não foi preciso esperar muito tempo.

Por opção política de António Costa em encontrar consensos sobre as grandes obras públicas e imposição do líder da oposição, voltámos quase à estaca zero no processo de escolha do novo aeroporto de Lisboa. Se há coisa que se adora fazer em Portugal é lançar estudos e mais estudos, que invariavelmente servem apenas para adiar decisões políticas. A decisão de localização de um novo aeroporto não deve ser simples. Mas daí a passarmos décadas a empurrar com a barriga uma decisão é incompreensível.