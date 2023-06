A educação na raiz da riqueza e da mobilidade

As notícias desta semana foram dominadas, e bem, pelos rankings das escolas. Sem nenhuma escola pública no top 40, os resultados são terríveis para o ensino público. Podemos discutir como se devem interpretar os rankings, como comparar populações distintas ou mesmo que parte do colapso do ensino público é responsabilidade deste Governo ou dos anteriores. Mas, da perspetiva individual de uma família, é difícil escapar à conclusão que é uma prioridade pôr os filhos numa escola privada. As mudanças tecnológicas das últimas décadas, das quais a excitação atual com a inteligência artificial é mais um passo, têm trazido cada vez mais sucesso e riqueza às pessoas mais qualificadas, seja pelo que aprenderam, pelas suas competências inatas ou mesmo por sorte. Tenho escrito muito sobre este aumento persistente dos rendimentos antes de impostos no topo da distribuição. O ensino público está condenado à morte se não oferecer aos seus alunos um acesso, se bem que imperfeito, a este topo.

