O que Pedro Nuno Santos não podia ter feito

Terminaram as audições da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. E, a esse propósito, vale a pena começar por recordar que, de acordo com a decisão que a criou, tinha por missão avaliar o exercício da tutela política da gestão da empresa. Nem sempre, porém, isso sucedeu, em especial a partir do momento em que se tornaram públicos os lamentáveis acontecimentos ocorridos no gabinete do Ministro das Infraestruturas e a despropositada intervenção do SIS que se lhes seguiu.

Dúvidas se não suscitam, face à gravidade de tais eventos, que a Assembleia da República tinha o direito e a obrigação de escrutinar o que se passou e de exigir explicações, uma vez que uma das suas principais funções é, em democracia, a fiscalização do Governo. Devia tê-lo feito, contudo, nas comissões parlamentares competentes e não na comissão de inquérito, porque, manifestamente, o que estava em causa era, em larga medida, lateral ao seu objecto. Mas a política tem destas coisas e remar contra a maré torna-se cada vez mais difícil.

Não sei se em ordem a manter o “suspense”, para o fim ficou guardada a audição dos principais protagonistas políticos, com especial destaque para o antigo Ministro Pedro Nuno Santos. E é nisso que pretendo aqui centrar-me.

De um modo geral, os comentadores avaliaram positivamente a prestação de Pedro Nuno Santos e consideraram, até, que mantém intactas as suas aspirações a liderar o Partido Socialista. Sobre a segunda dimensão, não me vou pronunciar. É algo que só respeita ao próprio e ao seu partido. Mas, quanto à primeira, não posso acompanhar essas apreciações. E explico porquê.

É indiscutível que, na forma, Pedro Nuno Santos esteve bem. O que não é, de resto, surpreendente. Mas, convém não esquecer que a política é, neste aspecto, como o desporto – uma equipa só joga o que a outra deixa jogar. E é manifesto que a oposição (toda ela) não foi capaz de explorar as fragilidades que a sua narrativa evidenciou. E foram muitas.

O antigo ministro deu o seu acordo à indemnização paga à Eng.ª Alexandra Reis (algo de que só se lembrou três semanas depois de anunciar a sua demissão…). Mas não foi capaz de explicar porque é que o montante decidido foi aquele e não outro.

Como justificação, escudou-se no argumento de que, não sendo jurista, teve de partir do princípio que a proposta que lhe chegou estava devidamente fundada na opinião dos serviços jurídicos da TAP e dos advogados externos.

O argumento é, a dois títulos, verdadeiramente extraordinário. Desde logo porque, a seguir-se essa lógica de raciocínio, encontrada estava a solução para a desresponsabilização dos decisores políticos: “Como não tenho formação específica nesta matéria, tenho de me fiar naquilo que me dizem!”. Depois, porque todos os membros do Governo têm um gabinete que serve, precisamente, para os ajudar na apreciação das questões que lhe cabe decidir.

Nunca fui Ministro, nem Secretário de Estado. Mas exerci funções de chefe do gabinete do Primeiro-Ministro. E não me passaria pela cabeça levar uma matéria sensível a despacho daquele, sem que o assessor responsável pela área analisasse com detalhe o assunto. Viesse a proposta de onde viesse. De fora do Governo ou até de dentro dele. E, quando não correspondiam ao exigível, eram devolvidas á procedência.

Mas talvez eu esteja desactualizado. Porque isso aconteceu há duas décadas. No tempo em que as decisões eram tomadas em papel e com um conjunto de documentação e de pareceres a sustentá-las e não através de mensagens de WhatsApp…

Por outro lado, de um ministro exige-se que esteja disponível para colocar à frente de tudo as responsabilidades do seu cargo. Para Pedro Nuno Santos, tem dias… A TAP é uma das maiores empresas portuguesas. O respectivo Presidente do Conselho de Administração insistiu, várias vezes, para falar com o ministro da tutela. Mas este não o recebeu, porque tinha muitos assuntos para tratar e, pasme-se, porque tinha que fazer campanha eleitoral no seu círculo! Mas não tem mal, porque o Secretário de Estado e, até, a sua chefe do gabinete, estavam disponíveis…

A propósito dos chamados fundos Airbus, o Presidente da Parpública deu nota de que todos os documentos relativos à TAP (esses incluídos) tinham sido entregues ao Governo em Dezembro de 2015. Pedro Nuno Santos não quis saber deles. Nem pediu a um dos seus colaboradores que os analisasse. E sustentou, inclusive, que não tinha que os conhecer, por tratarem de assuntos anteriores à sua entrada em funções. Apesar de, em 2020, ter sido dos principais responsáveis pela negociação de uma (mais do que discutível) indemnização de 55 milhões de euros a David Neelman, algo que, evidentemente, impunha um conhecimento circunstanciado de todo o processo.

Estes são, apenas, alguns exemplos de como o desempenho de Pedro Nuno Santos na comissão de inquérito não resiste a uma análise séria. E muitos outros poderia aqui deixar. Mas, infelizmente, vivemos tempos em que a aparência de competência conta mais do que a substância das coisas.

Resta, agora, esperar pelas conclusões da comissão. Mas sem particulares esperanças, uma vez que, não só a relatora nomeada é do Partido Socialista, como este tem aí maioria. Já antevejo, aliás, algumas delas: a privatização de 2015 foi um desastre, a nacionalização uma decisão notável, a exoneração da CEO um acto plenamente justificado, a demissão de Pedro Nuno Santos um extraordinário exemplo de responsabilidade política…

A não ser que haja alguma surpresa, como sucedeu em 2017, com a comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, cujo relatório não foi aprovado por ausência de dois deputados socialistas no momento da votação, um dos quais… João Galamba.