Futebol: os podres que se escondem à vista de todos

Trancados com cadeados numa academia de futebol, aos grupos de dez a doze jovens amontoados em beliches em cada quarto, com o passaporte confiscado à entrada, sem acesso à escola onde nunca foram inscritos e sem poder sair a não ser para ir treinar. Era este o ambiente concentracionário, onde imperava a pressão psicológica e ameaça física, que se vivia na BSports, uma academia agora desmantelada pelo Ministério Público com a acusação de envolvimento no tráfico de pessoas. O relato é de um jovem guineense com 20 anos, Kelly, que fugiu da academia quando percebeu o esquema de enganos e mentiras em que se tinha visto envolvido. Tinha o sonho de percorrer o caminho do seu primo, Ansu Fati, estrela do Barcelona e internacional por Espanha.