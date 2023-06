A má-criação do youtuber trumpista começou no intelectual de esquerda

Para a extrema-esquerda, tudo é política. Para a extrema-direita, nada é política e o truque do reaça é este: arrebanhar a multidão apolítica. Isso é evidente em muitos youtubers, que por vezes passam pelo crivo do “Extremamente Desagradável”, um programa de humor que ensina bastante no subtexto. Ontem, aqui no Expresso, Manuel Cardoso registou o mesmo fenómeno. Mas, se não se importam, eu gostava de colocar alguma memória neste debate. Bastam só 25 anos.