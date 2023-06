As Causas: a borboleta e o tufão

Chegou ao fim a Comissão de Inquérito da TAP e ela não foi o fim para Pedro Nuno Santos (PNS), nem será – por outras razões - o fim de Galamba.

Sendo assim, Costa foi à bola com Orbán, e isso – como a borboleta que bate as asas e provoca um tufão do outro lado do Mundo – pode trazer eleições legislativas para o Outono de 2024.

Também a borboleta de Feijóo pode ter efeitos em Portugal.

Mas o que não é só uma borboleta nem tem fim, é o que o ranking das escolas secundárias revela.

Como disse alguém, “isto anda tudo relacionado”.

GALAMBA OCUPOU O PALCO QUE NÃO ERA DELE

Muitos dos que achavam gravíssimo o que se passou na TAP e motivou a Comissão de Inquérito são os que agora dizem que a montanha pariu um rato.

Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, digo eu.

Mas alguma verdade há nisso. O resultado visível da Comissão, em termos da opinião pública, foi que o problema passou de Pedro Nuno Santos para João Galamba.

Nisso há responsabilidade do atual Ministro que – sem necessidade e sem que lhe fosse agradecido – se meteu ao caminho para ajudar PNS (fazendo reuniões com a CEO, organizando o que ela devia ir dizer na Comissão de Economia), receou contar o que fizera, começou a fugir à verdade, confrontado com o problema achou que o adjunto herdado de PNS o estava a trair, despediu-o com violência, tomado de medo envolveu metade do Governo no problema do SIS.

Também há culpa dos media, que precisam de nos cativar com novos estímulos.

Por tudo isso, o inenarrável par formado por PNS e pelo seu incompetente e insensato Secretário de Estado, passou a ser chão que deu uvas e deixou de nos motivar.

E, mais ainda, deixou de interessar quando isso era comparado com o picante que Galamba veio dar à Comissão e quando o Presidente da República exigiu sem sucesso a sua demissão.

PNS À SÓCRATES

A tudo isto acresce o êxito que teve PNS na Comissão. O seu estilo, inteligência e preparação, juntaram-se ao quase total desinteresse das oposições – embora por motivos não coincidentes – em relação a PNS e ao Secretário de Estado Hugo Mendes.

Realmente, compreensivelmente, as oposições estão interessadas em enfraquecer António Costa e não em destruir o seu anunciado sucessor… de que poderão tratar, se e quando ele for secretário-geral do PS.

Mas quanto a PNS, nada do que ele disse destruiu o que o caso TAP demonstrou: as suas fragilidades políticas, em que – para o bem e para o mal – é o socialista que mais faz lembrar José Sócrates, diga-se que também nas qualidades do antigo Primeiro-Ministro.

Realmente ele é um “doer”, faz coisas, mas para isso atropela procedimentos, pessoas, estratégias.

Ele é voluntarioso e colérico, o que lhe dá energia, mas lhe tira discernimento.

Ele tem um ego maior do que a Estátua do Marquês de Pombal, o que lhe dá autoconfiança, mas torna-o vaidoso e precipitado.

Isto dito, quer o PS quer a Esquerda olham para ele como olhavam para Sócrates antes de ter caído em desgraça. E isso basta para fazer de Pedro Nuno Santos o mais provável sucessor de Costa, se e quando este se for embora.

IR À BOLA COM ORBÁN

A paragem de António Costa em Budapeste para “ir à bola” com Viktor Orbán, o presidente húngaro radical de Direita, não foi uma “paragem técnica” para o avião, como sarcasticamente Marcelo comentou, de certeza sem ter pedido autorização ao Presidente para brincar com coisas sérias.

Ir à bola com Orbán, não revela muita ética de quem há dias estigmatizava uma conspiração internacional da Extrema-Direita europeia para destruir o PS, em que evidentemente o húngaro era o líder da “Força do Mal”. Mas tem muito a ver com a foto que se reproduz de outro encontro: