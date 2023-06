Ainda não começou a santa cruzada?

Há uma dúzia de anos, um notável historiador italiano, Luciano Canfora, publicou uma defesa do pensamento analógico na formulação da ideia política. O livro, “O Uso Político do Paradigmas Históricos”, sugere que tanto a compreensão da realidade quanto a capacidade de a modificar dependem do que sabemos dessa ponte entre o conhecido e o desconhecido, que nos sugere pistas sobre as tensões e as bifurcações presentes.

No entanto, estando do lado oposto do argumento, tenho que reconhecer que o raciocínio por analogia histórica é apelativo e organizador. O assunto é lembrado pela reunião de ontem entre Blinken e Xi e por toda a dança argumentativa sobre a guerra que viria em Taiwan, uma retórica que já vai sendo ensaiada no caso tão distinto que é a invasão da Ucrânia.