Dos queques que guincham aos Bully Caguinchas

De uma memória mais antiga, em que o actual Presidente da Assembleia da República dizia que o que gostava era de malhar na direita, a uma memória mais recente, em que o Primeiro-ministro chamava queques que guincham aos liberais, não faltam exemplos para caracterizar o PS como o partido mais bully do sistema político português.

Para estes cavalheiros, destacados membros do partido mais nepotista e que exerce o seu poder de forma mais abusiva e absoluta do país; do partido mais inconsequente ante a mentira e o colapso moral dos seus, tudo tem uma explicação simplória: a culpa é do Passos, ou de outro qualquer que esteja mais a jeito.

Para estes cavalheiros, do partido que conta na sua história com um Primeiro-ministro acusado de corrupção, e de ter montado um sinistro esquema de controlo de todos os poderes fácticos da sociedade portuguesa, de quem foram ministros mas nunca viram nada; que quando voltaram ao poder, já depois de Sócrates, se livraram de todos os inconvenientes irritantes ao seu exercício - da Procuradora-Geral da República, passando pelo Governador do Banco de Portugal ao Presidente do Tribunal de Contas - e que nada substantivo fizeram pela reforma da Justiça e pelo combate à corrupção; para estes cavalheiros, dizia, que nunca pedem desculpa a menos que a manutenção do poder o justifique, a virtude reside sempre e só no mesmo lugar: na ética republicana socialista, cuja interpretação autêntica emana do clube do Largo do Rato.

Para estes cavalheiros, do partido que se toma por sagrado guardião da democracia, mas não tem qualquer pejo em se coligar à extrema-esquerda para chegar ao poder depois de perder as eleições, para tudo há um aviso vagabundo de ameaça: o perigo é a extrema-direita.

Em síntese, para estes cavalheiros, do partido mais violento na forma como trata e desqualifica os seus adversários, a culpa nunca é sua, a virtude é sempre definida por si e a ameaça são sempre os extremistas de direita, os populistas, o PSD conivente, os populistas, os queques que guincham, os populistas, os professores racistas, os populistas, e todos, todos, todos os que ousam questionar as duas primeiras premissas: a sua imaculada ausência de culpa e a sua magnânima bitola de virtude.

O problema - e há aqui um verdadeiro problema - é que este partido é o partido mais populista português - inconsequente, incompetente, irresponsável e inimputável -, mas não é um partido populista qualquer, é um partido populista com muito poder. Ou não fossem aquelas duas figuras inicialmente invocadas, os ocupantes do segundo e do terceiro cargo na ordem do protocolo de Estado. Figuras que têm muito mais em comum para lá de serem do PS: (i) ex-ministros do Governo de José Sócrates, (ii) obreiros e membros de um Governo apoiado pela extrema-esquerda, (iii) sempre afanosamente a exortar as massas para os perigos da extrema-direita e do populismo - eles raramente os distinguem - e (vi) a acusar de tíbios ante esta ameaça apocalíptica todos os que estão à sua direita.

Mas há um detalhe de fina ironia nestes “valentões”. Há dias, ouviu-se um grito lancinante - seguido de vestes rasgadas e dentes rangidos dos acólitos do costume - do Primeiro-ministro no Peso da Régua: racista!!!, gritou ele, por causa de um cartaz de mau gosto que tinha tanto de racista quanto o seu Governo tem de competente. E, entretanto, o que se soube também foi que, há poucas semanas, Costa foi visitar o seu improvável amigo Viktor Orbán. Numa visita a Budapeste, omissa da agenda oficial, mas a expensas dos contribuintes portugueses, António Costa fez um desvio no Falcon onde viajava para combinar com o seu amigo “xenófobo” e da “extrema-direita” (as aspas são para classificar a coisa nos exactos termos em que os militantes socialistas gostam de as colocar noutras circunstâncias) coisas de interesse pessoal, que adivinhamos terem que ver com o seu radioso futuro político europeu. No Expresso da Meia Noite, um ilustre ex-deputado socialista, sobre isto dizia, com ar cândido e pesaroso: temos que relativizar. Não vejo como.

Este PS, o partido mais populista português, que mais parece um clube de bullying, é, ao mesmo tempo, um clube de caguinchas choramingões. Com propriedade se pode designar o PS de hoje de “Clube do Bully Caguinchas”: sempre pronto a maltratar e a desqualificar os outros, mas uns mariquinhas chorosos quando alguém lhes devolve o tratamento. Mas, como o que vai também volta, é caso para dizer: habituem-se!

Pedro Gomes Sanches escreve de acordo com a antiga ortografia