Há uns bons anos, o filósofo José Gil, publicou um pequeno ensaio com o título: “Portugal-Medo de existir”. Explicava, então, que os portugueses, ao longo da sua história, mas particularmente, durante o salazarismo, instalaram na sua consciência uma incapacidade de afirmação, uma impossibilidade de dizer não, que resumia um medo de existir, para lá da sua essência, enquanto povo com quase novecentos anos de história.

Hoje, anos volvidos, parece que esse medo, essa incapacidade de dizer não, pensar e agir por si, não só se mantem, como se acentuou assustadoramente. Cabendo perguntar: afinal, de que temos medo?

Será que temos medo da morte, da doença, do desemprego, da falta de casa, da insegurança nas ruas, da solidão, do aquecimento da terra? Ou será que apenas temos ansiedade e medo do futuro? Não, do que temos mesmo medo é do Estado que, no nosso modo de ser paternalista, incarna o soberano todo-poderoso, face a indivíduos indefesos e a uma sempre débil sociedade civil.

Estranho modo ser e de existir. Afinal, como bem argumentou um dos pais da moderna teoria política, Thomas Hobbes, é para o proteger de todos os medos, mas muito especialmente do medo da morte, por agressão do seu semelhante, que o homem aceita e reconhece a autoridade do Estado, coroado na imagem bíblica do famoso Leviatã.

Ora, em Portugal, ao contrário da conclusão de Hobbes, nós temos é medo do Estado e das suas instituições representativas. Isto é, em vez de vermos no Estado a garantia da nossa liberdade, da nossa autonomia, da nossa dignidade, enquanto cidadãos e, sobretudo, como seres humanos, vemos neste, o papão que nos assusta, quer nos sonhos, quer na realidade do dia a dia.

Ou seja, nós não temos confiança, nós não reconhecemos legitimidade, nós não temos uma deferência saudável para com quem nos governa, para com quem nos representa. Nós, simplesmente, não temos respeito por quem lidera, temos medo de quem manda, temos medo do chefe, como quem tem medo do pai ou do patrão.

É certo que, muitas vezes, disfarçamos esse medo, com a falsa arrogância, com a indelicadeza da intriga ou com a habitual inveja dos bajuladores. Mas o medo está presente. O medo é latente e quando vem à superfície distorce, não apenas as regras do jogo democrático, como a saudável vida em sociedade. O medo destrói os fundamentos da sã concorrência numa economia sustentável. O medo mina o livre pensamento nas instituições de ensino. O medo afeta a criação artística autónoma. O medo impede a divergência da propaganda oficial. O medo limita o respeito pela pátria e a comemoração dos nossos feitos históricos. Enfim, o medo não permite pensar o futuro com abertura e horizonte.

Ora quando, entre nós, se acena com o perigo do populismo, com o fantasma do regresso do “fascismo”, sobretudo como tática de contenção do descontentamento eleitoral, é bom perguntar porque continuamos, afinal, a ter tanto medo?

Talvez porque, lamentavelmente, volta a dizer-se à boca pequena, como afinal nesses tempos sombrios, tão bem descritos no livro de José Gil, que não se pode dizer mal de quem governa, que não se pode criticar quem manda, sob perda de se ser ostracizado, sob pena de não se garantir o emprego ou o contrato público, o benefício fiscal, o subsídio ou o financiamento certo para a atividade empresarial.

Os exemplos são vários e têm sido amplamente descritos pelos poucos que ainda se atrevem a arriscar uma crítica independente. Exemplos que se encontram em todas as dimensões da nossa vida pública, e, cada vez mais, até como projeção na nossa vida privada. Veja-se, apenas, como última infiltração do medo, o amplo sucesso de todas as plataformas ou portais de denúncia.

Vivemos atolados na subserviência. Somos um país de súbditos de sua majestade e não cidadãos de corpo inteiro, com os seus direitos e as suas obrigações. O Estado, e a atual maioria que literalmente o ocupou, não deixa espaço para a iniciativa, para a realização do indivíduo, da família e da sociedade.

E aos portugueses não basta existir, viver habitualmente, como defendia António de Oliveira Salazar, nos tempos dourados do seu autoritarismo. Mais do que simplesmente existir, sobreviver, os portugueses precisam de viver uma vida plena. Realizando-se na diferença, no respeito pela diversidade de opiniões, na valorização dos factos e da verdade que deles resulta. Os portugueses querem existir, mas sem medo, de face levantada e de coluna ao alto. Portugueses a diversas vozes, mas com um só chão sagrado.