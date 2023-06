TAP-CPI: voando sobre um ninho de cucos

Desde o dia 22 de fevereiro que o país assiste, adormecido, ao folhetim inventado pela IL, Chega e PSD, para distrair as atenções do que realmente pretendem que seja o destino da TAP: a entrega a estrangeiros. Fartos de ver as mesmas imagens sobre a guerra na Ucrânia, com os mesmos protagonistas e os mesmos opinadores, a comentar uma guerra sem fim à vista, os canais de TV precisam de renovar, ciclicamente, nos seus noticiários, os folhetins sobre episódios da vida real, com que entretêm os seus telespectadores, antes de passarem às novelas, que lhes aliviam as cabeças de mais um dia de trabalhos e problemas, entretendo-os com fantasias melodramáticas, que os desligam do peso da realidade.

Vejamos, então, por que razão nos querem tapar os olhos: em 29-11-2015, um grupo de seis cidadãos, entre os quais me incluo, apresentou à PGR uma queixa-crime, devidamente apoiada em factos, contra quem “comprou” a TAP: o cidadão americano-brasileiro-cipriota David Neeleman, e um especialista em “autocarros com asas”, Humberto Pedrosa; e contra quem a “vendeu” ou autorizou a venda: Sérgio Monteiro e Isabel Castelo Branco — ministros de um governo de gestão, que não se inibiu de entregar a TAP a Neeleman, violando os termos do concurso e sem legitimidade para concretizar o negócio; e Pedro Pinto, presidente da Parpública.