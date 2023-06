Cartazes nada espontâneos causaram indignação no 10 de Junho. Não são os primeiros excessivos a aparecer em manifestações, mas há uma violência simbólica e verbal organizada que começa a fazer da exceção regra. Sobretudo em classes profissionais em que isso não é suposto. Não interessa se os cartazes foram desenhados para ser racistas. Basta ver outros desenhos do autor, em que uma cabo-verdiana aparece agarrada a uma banana ou com Costa de pinta no meio da testa, para perceber que o racismo não tem consciência de si mesmo. Já os alvos frequentes detetam-no rapidamente. E Costa, que é diariamente tratado como “monhé” nas redes sociais, verbalizou-o. A hipocrisia é tal que houve quem me tentasse convencer de que o porco era uma referência a Orwell. Ficou mais difícil identificar a inspiração literária dos violentíssimos lápis espetados nos olhos. O mais importante foi assinalado pelo cartoonista António: a ausência de conteúdo para lá do insulto.

Não está em causa a liberdade de expressão daqueles cidadãos mostrarem aqueles cartazes. E o importante nem são os desenhos, que encontramos em milhares de caricaturas políticas da História. É quem os empunhava num protesto político, perseguindo o alvo numa caminhada. É claro que não representam a classe, mas poucos se incomodaram até Costa reagir. Os que exigem “respeito” e garantem que quando lutam também ensinam justificam os excessos com a indignação e o cansaço. Alguns dos seus alunos terão vidas muitíssimo mais tramadas, desde o dia em que nasceram, em ambientes de violência e negligência. E

