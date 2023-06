Quem paga a Efacec?

Quase 220 milhões depois, com uma tentativa de venda falhada e muito secretismo pelo meio, o Governo acaba de reconhecer que não tem outra alternativa senão vender a Efacec a um fundo alemão. Vende ao Mutares, assim se chama o fundo, para este vender, daqui a três ou cinco anos, depois de fazer aquilo que já devia ter sido feito pelo Estado. Nenhum dos concorrentes empresariais, incluindo consórcios portugueses, quis a Efacec tal como está. O que, aliás, já tinha acontecido no primeiro processo de venda, que encalhou em Bruxelas. A opção por um fundo, a que alguns gostam de chamar abutre, mostra que a nacionalização de 71,7% do capital da Efacec é uma história muito mal contada, que está a custar aos contribuintes €10 milhões por mês.

Já iremos à compra, dado que o mistério continua, agora na venda. A decisão de vender a Efacec ao Mutares foi tomada no dia 7 de junho. Depois disso, e sobre isso, já falaram, em momentos diferentes, o ministro António Costa Silva e o secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio. Uma ação para marcar agenda. Ficámos na mesma. Nada se sabe sobre o valor, sobre o projeto, sobre a reestruturação, sobre prazos. Nada. Apenas a vaga esperança de que o Estado recuperará o dinheiro que já colocou na Efacec. O dinheiro dos contribuintes merece mais, e as explicações terão de ser dadas. E há muitas explicações para dar. A primeira das quais é a de saber quem verdadeiramente vai pagar a venda da Efacec.