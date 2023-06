Podemos dormir descansados

O mundo está em boas mãos. A Oeste nada de novo. E a Leste também não. Um imenso suspiro de alívio tomou os nossos torsos contraídos de preocupação, a ameaça nuclear, a guerra, o apocalipse climático, a inteligência artificial com impulsos Terminator e por aí fora, quando soubemos que o candidato com números mais favoráveis na corrida à Casa Branca é um leitor. E não apenas um leitor, um leitor de casa de banho, um desses com pilhas de papel entre o desodorizante e o gel de banho. Ou entre o secador de cabelo, e o homem tem um prodigioso e solar cabelo, alaranjado como um pôr do sol no deserto, e a colónia para homens a sério. Devem ter visto a fotografia, na casa de banho de Mar-a-Lago, uma das 300 casas de banho disponíveis numa mansão que é um hotel de multimilionários e um posto de subversão de conspiradores cobertos de doirados e diamantes, tiaras incluídas. Pilhas e pilhas de documentos, uns em caixas e outros simplesmente empoleirados como revistas antigas. Junto à loiça sanitária, nem mais.

Dado que a casa de banho tinha um lustre no teto, e diversos equipamentos de oiro ou banhados a oiro, incluindo torneiras, presume-se que fosse usada pelo realíssimo candidato. Ou talvez não, talvez não passasse de uma espécie de despensa onde ele arrumava as leituras no trono, nome vulgar das leituras de retrete. E que leituras, material classificado e altamente secreto sobre defensas nucleares de países aliados e de países não aliados, instalações secretas, segredos militares, defesa nacional, documentos classificados, 25 top secret, 92 secretos, 67 confidenciais. Alguns reservados para programas de acesso especial, um protocolo reservado para operações americanas no estrangeiro altamente sensíveis. Eis um leitor inflamado e interessado na pátria, dir-se-ia.

