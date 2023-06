O pai (e talvez a mãe) de todos os populismos

Faleceu segunda-feira um dos principais, senão o principal, instigador do populismo no debate político moderno. Foi três vezes primeiro-ministro de Itália, foi dono do AC Milan, foi construtor civil, magnata dos media, um kingmaker de quem o atual governo de Giorgia Meloni ainda dependia. Foi tudo, e tendo falecido aos 86 anos, muita gente precisaria de várias vidas para viver o que ele viveu.

Mas, sejamos claros: acima de tudo foi — muito antes de Trump e Bolsonaro — um homem sem vergonha, sem escrúpulos, sem dignidade política. Foi um oportunista e um chantagista, capaz de pagar três milhões de euros a um Senador para que ele mudasse para o seu partido, e assim tirar a maioria ao seu arqui-inimigo, Romano Prodi; foi uma espécie de gigolo na juventude, e meio proxeneta na meia-idade, até ser acusado, em 2010 no caso ‘Ruby’, por pagar serviços sexuais a uma menor de idade, que mais tarde ajudaria a libertar da cadeia, onde se encontrava devido a um furto. As orgias na casa de Berlusconi, popularmente conhecidas por festas ‘bunga-bunga’, tornaram-se públicas mediante dezenas de escutas telefónicas. Em 2013 foi condenado a sete anos de prisão por estes factos, mas em 2015 o Supremo Tribunal ilibou-o com base na impossibilidade de Il Cavaliere saber se a menina Ruby tinha, ou não, mais de 18 anos. Nesse mesmo ano foi condenado a três anos por corrupção de um senador, mas o caso prescreveu dois meses depois.