Editores e livreiros

O que é um editor? Escreve Mathieu Lindon em “Une archive”, acerca do seu pai, Jérôme Lindon: “Chegava-lhe às mãos um primeiro manuscrito e lia-o imediatamente porque (...) [isso] é o mais compensador no ofício de editor, ler manuscritos, descobrir escritores. Se o texto lhe agradasse, e houvesse um número de telefone, telefonava logo ao autor, que ficava surpreendido por ter tão rapidamente notícias de um editor daqueles. Em vinte e quatro ou quarenta e oito horas, o negócio estava concluído, o contrato assinado. No contrato, o autor comprometia-se a entregar cinco originais, em troca de quase nada, mas pouco importava: que se podia pedir mais do que ter cinco livros na Minuit?”

Fundada durante a Resistência, a editora conheceu o apogeu com Lindon, sobretudo em finais dos anos 1950, quando convergiram na mesma chancela os expoentes do Nouveau Roman. Há uma célebre fotografia com o editor e os seus autores à porta da Minuit, onde aparecem Claude Simon, Beckett, Pinget, Robbe-Grillet, Sarraute e outros, falta Butor porque chegou atrasado. Eram escritores mais diferentes do que semelhantes, mas marcaram uma época, um estilo, a “escola do olhar”, como então se dizia. Dois deles venceriam o Nobel (um evidente, outro inesperado). E um desses dois era claramente o favorito: Lindon nunca escondeu a sua devoção pelo génio, a gentileza e a generosidade de Samuel Beckett, foi Lindon que o descobriu, que o representou em Estocolmo, que lhe serviu mais tarde de testamenteiro literário. A imagem de “editora de Beckett” definiu a Minuit.

