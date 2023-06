Contra os puritanos

Este é um tempo estranho: aqueles que se julgam modernos são, na verdade, puritanos. O ar do tempo está carregado com uma intolerância grosseira em relação ao erro e à fragilidade humana, uma sanha higiénica que procura extirpar todas as coisas que são consideradas impuras, tabaco, comida, bebida, até o sexo. Contracorrente, tenho dito a várias pessoas que deviam voltar a fumar, porque ficam demasiado agressivas e inquietas quando estão a deixar de fumar; são pes­soas melhores quando fumam. O fumo é desagradável? É, mas é ainda mais desagradável lidar com aquela pessoa insegura, é ainda mais desagradável viver numa sociedade tão implacável com as fragilidades. Passa-se o mesmo com a comida. Há demasiadas pessoas que se tornam horríveis com os outros devido às constantes dietas a que se submetem; ficam perturbadas porque estão a viver de uma forma contranatura, os seus corpos, naturalmente grandes, pedem comida que nunca chega. Passa-se o mesmo com o sexo. Afinal, parece que a pornografia omnipresente é um mecanismo higiénico e de distância em relação aos odores e fluidos do sexo real. Viciados na distância do sexo virtual, os jovens de 2023 têm menos sexo do que os jovens do passado.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.