Caricaturas e crítica democrática

As caricaturas têm estado no centro de vários debates jurídicos e litígios em tribunal nos últimos anos. Um dos casos mais famosos é a controvérsia das caricaturas de Maomé causada pela publicação de 12 caricaturas de Maomé no jornal dinamarquês “Jyllands-Posten”. As mesmas caricaturas foram depois reimpressas pela “Charlie Hebdo”, o que levou a um julgamento no Tribunal Superior de Paris (a revista acabou por ser absolvida em 2007).

Em muitos países, as caricaturas e os caricaturistas estão sob ameaça. Na Turquia, o facto de se transportar um cartaz com uma caricatura no porta-bagagens do carro pode mesmo levar à prisão.