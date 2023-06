Agradecer ao outro

Há algum tempo que não recebia tantos e-mails por causa de um texto. Escrever “em defesa do turismo e da imigração” provoca reações imediatas e atendíveis, umas epidérmicas, outras mais estruturadas. As críticas ao turismo são bastante previsíveis. Mais interessantes são as críticas à imigração, seja à dos ricos que distorcem o mercado de habitação seja à dos que habitam a Mouraria ou Odemira.

O que me interessa — e espanta — nessas críticas é a quase ausência de preocupações sobre a evolução da demografia e as suas consequências no crescimento e no Estado Social.