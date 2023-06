A menina atrás do espelho

A aviação tem inúmeras histórias, algumas terríveis, felizmente a maior parte ligadas ao prazer de voar ou, simplesmente, de viajar. Já vão longe os tempos em que andar de avião era um luxo, em que os comandantes vinham cumprimentar os passageiros um a um... Que saudades na rota Londres-Lisboa na Varig, em que o tornedó, em classe turística, era delicioso. Agora levamos farnel, para não pagarmos preços astronómicos, por bocados de pão com presunto rasca.

Quase todas as crianças ambicionam voar, ter a sensação de sair do chão e ver a terra de longe. Para elas e mesmo para alguns adultos é uma magia poder anular a gravidade. O que mais apreciam é ver os pilotos, o cockpit, poderem observar, mesmo sem perceberem, a parafernália de instrumentos que piscam com cores atraentes. Algumas, com mais sorte, fazem os seus batismos de voo, ao lado do piloto e podem mesmo, por momentos, pegar na manche e ensaiar pequenos movimentos. Tive o prazer, ao longo dos anos, de fazer o primeiro voo com todas as crianças da família.