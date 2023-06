A força dos professores

Na última edição, Miguel Sousa Tavares dedicou a sua coluna às reivindicações dos professores. Deteve-se nos 6 anos, 6 meses e 23 dias de serviço que permanecem por contar e deu voz a muitos portugueses ao dizer que essa reivindicação não faz sentido porque o Estado português foi à falência e porque, na comparação com outros sectores de atividade, os professores não foram particularmente prejudicados.

Sousa Tavares comete alguns erros de pormenor, como dizer que os professores não sofreram cortes salariais — não só sofreram como os cortes foram reforçados com a perda dos subsídios de férias e de Natal, posteriormente consideradas inconstitucionais, mas nunca devolvidos —, ou falar em contagem retroativa do tempo de serviço — não é o caso, exige-se a contagem integral, mas apenas com implicações para o futuro —, mas a sua questão é ética.

