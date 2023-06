A corrida ao sol

As energias eólica e solar são intermitentes e também têm uma baixa densidade energética (energia produzida por unidade de superfície utilizada). A nuclear tem 5.2 TWh/km2, uma central a gás 3 TWh/km2, a solar fotovoltaica apenas 0.08 TWh/km2 e a eólica em terra só 0.013 TWh/km2. Isso obriga a grandes ocupações do espaço se se instalarem megacentrais renováveis para produção centralizada. Fará mais sentido utilizar a fotovoltaica para produções descentralizadas junto do consumidor, tornando-o produtor e consumidor (prosumer), evitando o transporte de energia na rede e as consequentes perdas no transporte e minimizando a utilização do espaço, pois os painéis fotovoltaicos serão instalados nos telhados e terraços dos consumidores. Para a produção descentralizada em Portugal já temos as Unidades de Produção para o Autoconsumo (UPAC) e as Comunidades de Energia Renovável, mas nestas de 150 projetos submetidos apenas meia dúzia terá tido aprovação!

O Programa Nacional de Energia e Clima (PNEC) previa 9 GW de fotovoltaica para 2030 com apenas 2 GW de geração distribuída. E desencadeou-se uma frenética corrida ao sol, uma grande bolha solar, com atribuição de novas licenças para megacentrais fotovoltaicas a atingirem cerca de 20 GW! Já se derrubaram árvores e mataram-se animais para a instalação dos painéis. Põe-se em causa a biodiversidade, havendo também alertas sobre o risco de termos áreas completamente artificializadas pela remoção do coberto vegetal. O território será ainda coberto por um emaranhado de linhas para o transporte dessa energia. As populações começarão a fartar-se de tanto impacto paisagístico e de tanta ocupação do território!