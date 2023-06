Todo um outro pântano

Em 2016 encheram de esperança o horizonte de muitos ao pronunciarem o fim da terrível política de austeridade. A solução governativa encontrada conseguiu uma estabilidade que, em teoria, permitiria colocar o país num novo caminho. Sete anos depois, três Governos liderados pelo Partido Socialista lograram tirar da agenda política a ditadura das contas públicas, colocar a economia a crescer a um ritmo que, não sendo espetacular, também não envergonha e solidificar uma paz social q.b. Pé ante pé, as medidas conservadoras de proteção dos grupos eleitorais começaram a ganhar cada vez mais força e assistimos ao aumento de despesa estrutural, a pouca ou nenhuma preocupação com a competitividade da economia, a uma falta brutal de investimento que consiga retornos visíveis e à manutenção de uma carga fiscal que é uma grilheta para famílias e empresas. Os problemas de fundo na saúde e na educação não só não foram resolvidos como se têm agravado. E a taxa de risco de pobreza antes de qualquer transferência social é maior do que a verificada no início do século.

