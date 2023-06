O fabuloso destino da Efacec

A Efacec, como hoje a conhecemos, nasceu em 1948 da união do grupo belga ACEC com a portuguesa CUF. A Segunda Guerra Mundial tinha terminado três anos antes e a economia portuguesa, de cofres cheios com as exportações dos anos do conflito mas muito atrasada para os padrões europeus, preparava-se para entrar numa das fases de maior crescimento. Entre 1945 e 1975, o PIB mais do que quintuplicou num período em que o rendimento per capita dos portugueses engordou de €2876, a preços de 2011, para €11.234, como mostram as conhecidas séries históricas do falecido economista britânico Angus Maddison.

A Efacec — nome que só nasceu na década de 60 — sempre esteve ligada às máquinas elétricas. Começou pelos motores, geradores, transformadores e, nas últimas décadas, tem-se diversificado em várias áreas da engenharia, das renováveis à automação ou à mobilidade elétrica. Foi admitida à cotação na Bolsa de Valores de Lisboa no final dos anos 60. Teve vários acionistas — entre eles o Estado, que só vendeu a última participação através do Instituto de Participações do Estado já na viragem para o século XXI. Em 2015, Isabel dos Santos passou a controlar a empresa ao adquirir dois terços do capital ao Grupo José de Mello e à Têxtil Manuel Gonçalves, numa parceria com a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade (ENDE). O investimento soçobrou à divulgação dos Luanda Leaks e à cascata de acontecimentos que se abateram sobre a filha do ex-Presidente de Angola. A Efacec acabaria maioritariamente nacionalizada pelo Estado português no verão de 2020 para “garantir a estabilidade do valor financeiro e operacional da empresa”. Sempre com o objetivo de ser reprivatizada. E com muitos milhões injetados.