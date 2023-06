Era tão bom se inventassem mentiras novas

Entre novembro e dezembro reunirá nos Emirados Árabes Unidos a COP28, a conferência das Nações Unidas para gerir as medidas urgentes de adaptação climática. Na cimeira anterior, realizada no Egito, tinha-se notado a dupla ofensiva das empresas de combustíveis fósseis: o número dos seus delegados ultrapassava o de qualquer país africano, na cimeira festejada por se realizar em África, e os representantes dos Emirados tinham aumentado de 176 em Glasgow para 1070, conseguindo a escolha do seu país para albergar a conferência seguinte. O seu sucesso foi coroado agora pela nomeação do sultão Al Jaber para a presidência da conferência. Esta decisão consagra um fracasso da ONU e a sua captura pelos representantes diretos da indústria cuja poluição ameaça o planeta. As consequências são devastadoras.

Al Jaber foi apresentado como um defensor da transição climática. Em fevereiro, garantiu o compromisso do seu país, que é o 11º maior produtor mundial de combustíveis fósseis: “Nos Emirados não fugimos da transição energética e avançamos nesse sentido.” Em março, declarou no Dubai que “o mundo tem que reduzir rapidamente as emissões”. Acrescentou que “as empresas de gás e petróleo devem alinhar-se pela meta das emissões zero”. O problema é que se trata de um fingimento. Al Jaber dirige a empresa nacional de energia, a Adnoc, e está a aplicar o terceiro maior plano mundial de expansão da extração e produção de combustíveis fósseis, só ultrapassado pela Aramco da Arábia Saudita e pela empresa do Catar, tendo como objetivo produzir mais 7,6 biliões de barris de petróleo equivalente nos próximos anos (a Agência Internacional de Energia afirmara que só o bloqueio de todos os planos de expansão a partir de 2021 permitiria reduzir a metade as emissões em 2050, o que é assim violado).