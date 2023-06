Berlusconi foi igual a tantos outros, só que mais extravagante

As palavras do arcebispo de Milão no elogio fúnebre de Sílvio Berlusconi foram desconcertantes: enquanto viveu, o antigo primeiro-ministro italiano norteou-se pelo desejo de “vida, amor e felicidade”. De facto, Berlusconi foi um otimista, mesmo nos últimos anos de vida, quando padeceu de leucemia. Mas resumir os seus desejos a “vida, amor e felicidade” é querer pintar de cor-de-rosa um percurso questionável, onde não faltaram processos por crimes fiscais, rumores de ligações à Máfia e escândalos sexuais.