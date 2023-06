35. Palavra da semana: caricatura

A exposição de obras do pintor neerlandês Vermeer no Rijksmuseum em Amesterdão foi um enorme sucesso de bilheteira. Mais de 600 mil diletantes passaram pelos corredores do museu para contemplar obras como “Vista de Delft” ou “A Rapariga do Brinco de Pérola” quando poderiam muito bem ter ficado em casa a apreciar e discutir os méritos do até agora ignoto mestre português Pedro Brito, o Professor, e da obra que lhe trouxe reconhecimento mundial, “Porco com Grafite nos Olhos”.