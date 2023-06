Um lamento pelos soldados da Ucrânia e da Rússia

Oksana Zholnovych é a ministra ucraniana com a pasta da política social. A 27 de Maio, participou no Fórum Social do Porto, onde governantes, parlamentares e parceiros sociais de vários países e instituições da União Europeia debateram o futuro do modelo social europeu. Segundo a governante, o Estado-providência da Ucrânia, severamente debilitado e desestruturado pela guerra, confronta-se hoje com a tarefa hercúlea de acudir aos 2,7 milhões de pessoas portadoras de deficiência que, com a agressão da Rússia, ficaram ao desamparo, incapazes de fugir, ou foram integradas em instituições sobrelotadas e sem funcionários. A ministra falou ainda de próteses. E não se referia a próteses dentárias. Ela tinha em mente os milhares de soldados ucranianos estropiados, amputados, brutalizados, traumatizados, e que, na sua recém-adquirida condição de pessoas física ou psicologicamente incapacitadas, têm o futuro comprometido. Culpas à parte, na Rússia, a desgraça é sem dúvida simétrica, pois outro tanto se pode dizer dos milhares de soldados russos descartados como carne num matadouro, mobilizados à força e deixados ao deus-dará. A estimativa dos mortos e feridos em combate dá calafrios. Fala-se em duzentas mil baixas do lado russo e em metade disso do lado ucraniano. Mais do que a soma das vítimas nas cidades de Hiroxima e Nagasaki, obliteradas pelo fogo termonuclear.

Este panorama arrepiante traz à memória o epílogo dos conflitos que devastaram a juventude europeia na primeira metade do século passado, causados pela doença do nacionalismo, e que Wilfred Owen, um inglês que morreu na frente francesa, em 1918, durante a I Guerra Mundial, verteu numas quantas elegias avassaladoras, como aquela que fala do soldado sem pernas que “vai andar uns anos enfermo por hospícios,/cumprir normas, fazer tudo o que deve,/ receber compaixão em doses comedidas./ Reparou esta noite nos olhos das mulheres/ dele desviados para homens ainda inteiros” (tradução de João Almeida Flor).

Putin ocupou-se nos últimos anos a fabricar uma mitologia da história russa à medida dos seus anelos de restauração imperial - uma fantasia mortífera. Para tal, tem recorrido a alocuções onde pontua um fatalismo de tipo messiânico, com apelos a uma “autopurificação”, aparições da alma russa e outros excursos metafísicos que reputávamos evacuados da geopolítica do nosso continente.

Anton Tchekhov nasceu na Ucrânia, junto ao mar de Azov, e teve por avô um servo ucraniano que comprou a sua própria liberdade. Numa das cartas enviadas a Olga Knipper, sua esposa, o autor de As Três irmãs escreveu, em 1901, que “na Rússia não há quem não se vanglorie do seu passado. O presente é sempre menos bom que o passado. Porquê? Porque o temperamento exaltado dos russos tem isto de particular: cede rapidamente lugar à lassidão e ao tédio”, e, "experimentando lassidão e tédio, o russo não compreende o que está a acontecer nem aquilo que se passou (…). Eu próprio não compreendo o que se passa na minha alma”. Terão os soldados russos enviados para o matadouro alguma compreensão do que está a acontecer? Não estarão, muitos deles, como essas rezes confusas, de órbitas arregaladas, que farejam a própria morte – e não compreendem?

A verdade é que, para desilusão de uns poucos, a oposição dos europeus ao fatalismo nacionalista invocado por Putin e a empatia com a provação dos ucranianos revigorou o nosso sentimento de pertença a essa construção cultural e política a que chamamos Europa – e isso é adubo para a constituição de uma identidade europeia.

Mas não sabemos que Ucrânia vai emergir desta guerra; não sabemos se vai emergir, de todo; se haverá um país depois disto. Seria insensato descartar a possibilidade de a Ucrânia acabar subjugada pela Federação Russa. Nesse caso, que se faria do estatuto de candidato a membro do bloco europeu, recentemente obtido? Não passaria de um simulacro cruel e vazio. Terá mesmo a Ucrânia um lugar na União Europeia? Tê-lo-á conquistado à custa do próprio sangue? A razão e a emoção contendem. Lembrei-me de Hegel e do "ardil da razão": para avançar na História, para lograr a sua supremacia, a razão serve-se das paixões, cavalga-as – é esse o seu ardil. Perante o calvário da Ucrânia, talvez não devamos reprimir a vontade de agasalhá-la, um dia, no seio da União. É talvez a razão a fazer o seu trabalho ardiloso.

Mas que o lamento que nos merecem os soldados ucranianos seja compartilhado com os soldados russos. Afinal, como dizia Tchekhov, noutra carta, “a vida está-se nas tintas”. Mas a morte iguala uns e outros. O silêncio é o mesmo. O luto das mães é indivisível. É uno. Não faz caso da cédula de nascimento.