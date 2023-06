Quando o regime acaba

Berlusconi é o que acontece quando o sistema político implode. Foi o que aconteceu em Itália, no início dos anos 90, e o resultado foi a substituição de um sistema político corrompido e ideologicamente morto por um político ideologicamente oportunista e capaz de corromper o sistema a seu favor.

No início dos anos 90, a operação Mãos Limpas começou com a detenção de um dirigente do Partido Socialista e acabou com a implosão do regime. Centenas - literalmente - de políticos, do Parlamento e Senado às câmaras municipais, foram investigados, acusados e vários condenados. A Democracia Cristã italiana, o partido estruturante do regime, a par do Partido Comunista, desfez-se entre gente a responder perante a Justiça e pequenas formações irrelevantes. À esquerda, o ex-primeiro-ministro socialista, Betino Cracxi, para evitar a prisão acabou foragido na Tunísia (onde, em 1995, Mário Soares, Presidente da República em visita oficial, o recebeu na Embaixada de Portugal, para lógico escândalo de muitos).

Ao mesmo tempo, o fim da União Soviética condenou à morte o outro partido fundamental da democracia italiana do pós-guerra, o Partido Comunista italiano (PCI). Enrico Berliguer, o histórico e carismático líder do PCI, distanciou-se de Moscovo, condenou o terrorismo das Brigadas Vermelhas e chegou a apoiar governo da Democracia Cristã em troca de influência. Mas nada disso salvou o partido, anos mais tarde, dos efeitos do fim da Guerra Fria.

Porque é que os italianos escolheram para primeiro-ministro um homem que nunca tinha tido um cargo político e que na escola fazia os trabalhos de casa dos colegas a troco de dinheiro? Porque não havia mais ninguém. E porque tinha uma história para contar.

Foi assim que chegámos a Berlusconi. Com uma parte do sistema político a contas com a Justiça, numa exibição de corrupção generalizada e institucionalizada, e outra parte levada pelo anacronismo ideológico.

Silvio Berlusconi, vindo da classe média urbana, era um empreendedor com tolerância à ética, muita ambição e disponibilidade para tirar partido das vulnerabilidades do sistema e dos outros. Começou assim, e foi assim pela vida fora. Vendeu aspiradores, cantou em cruzeiros, tornou-se magnata de televisão com dinheiro de origem duvidosa e proximidades políticas úteis e acabou a corromper o sistema em seu benefício para proteger os negócios, evitar condenações e aumentar poder.

Mas no começo, quando praticamente não havia mais escolha, Berlusconi tinha uma história para contar. Perante a corrupção generalizada das elites políticas, Silvio era um homem como o povo, vindo do meio do povo, que fazia televisão para o povo e ficara rico. Era isso que os italianos queriam para Itália.

Silvio Berlusconi não foi só o septuagenário a cair sobre meninas bonitas em festas bunga-bunga, ou o milionário que usou a política para benefício do seu Império. Também foi o primeiro-ministro italiano mais tempo em funções desde o fim da Segunda Guerra mundial e o homem que tornou Itália mais relevante e considerada na política internacional e europeia. Até ao momento em que os seus aliados, internos e externos, o consideraram incapaz para governar o país à beira da necessidade de resgate durante a crise das dívidas soberanas. E foi esse Berlusconi, com admiração por figuras de poder, que se afastou dos líderes ocidentais democráticos e se aproximou de Putin ou de Órban, como o vimos nos últimos tempos.

Há outra história, ao lado da história de Silvio Berlusconi, que é menos importante mas que ajuda a perceber o que acontece quando acontece o que aconteceu em Itália nos anos 90. No final da operação Mãos Limpas, o juiz Di Pietro, o principal responsável pelo processo, tornou-se político. Primeiro, foi ministro das Infraestruturas, para limpar o local mais corrompido de Itália, ao que se cria. Mais tarde, e contra todas as promessas, criou um partido chamado “Itália dos Valores” e teve uma carreira política. Pouco brilhante. Mas teve. Como seria de esperar.

A Operação Mãos Limpas não é a causa da implosão do sistema político italiano que vinha do fim da Guerra. A causa é a corrupção generalizada, tolerada e sem alternativa. É isso que dita o fim do regime. Foi um processo judicial, mas podia ter sido um outro processo. Podia ter sido um político justicialista a gritar contra as elites corruptas. O resultado teria facilmente sido o mesmo.

Muito mais do que a origem do populismo político mediático contemporâneo, mais do que um antecessor de Trump – de quem se distingue desde logo por ter sempre aceite os resultados das eleições que perdeu – Berlusconi é o resultado da implosão do sistema. É esse o perigo da tolerância com as falhas dos regimes. Quando caem, às mãos da Justiça ou dos discursos populistas, não sobra nada. Por isso a culpa por Silvio não é de Silvio, é de quem deixou o regime chegar onde chegou.

Para contraste com tudo isto, vale a pena ver, na Netflix, o documentário sobre Aldo Moro, a grande figura da Democracia Cristã italiana dos anos 60 e 70 do século passado. O documentário sobre o seu assassinato pelas Brigadas Vermelhas não é extraordinário, mas a personagem é. O sistema político italiano preferiu não o resgatar, para manter a suposta integridade da República. Menos de 15 anos depois da sua morte, Berlusconi chegava a primeiro-ministro. Foi esta a moral da história.