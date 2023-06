As causas: a importância do 10 de Junho

Para compreenderem melhor, comparem as fotos na Africa do Sul e sobretudo a magnífica foto que no domingo fez a capa do DN, cheia da ternura marcelista habitual em 7 anos com Costa, como na célebre foto do chapéu de chuva em França, com a seca resposta aos média quanto ao que alguns professores fizeram ao primeiro-ministro: "em todos os 10 de Junho há questões de conjuntura que se levantam" e que "continuam além do dia 10 de Junho".

É neste contexto que deve ser vista a minha segunda nota, que revela o que em Marcelo sobrevive do “ menino traquinas ” que tocava as campainhas no meio da noite, fazendo acordar sobressaltadas as famílias burguesas das zonas onde se mexia.

O Presidente dissera vezes sem conta, antes do discurso, que “nos momentos históricos falo das coisas históricas”. E sabia como ninguém que o efeito desta última mensagem seria “apagar” todas as outras. E foi pena.

Marcelo Rebelo de Sousa, tem muitas qualidades e alguns defeitos, mas entre eles não consta a ingenuidade ou a inexperiência: por isso sabia o que disse, porque disse e previu os efeitos do que disse. E a pausa que fez quando falou dos “ramos mortos” , levantando os olhos do papel, como diria um anglo-saxónico, “ speaks volumes ”.

Infelizmente o comentador político que – qual “ papagaio de pirata ”, como dizem no Brasil - espreita sempre por trás do ombro do Presidente juntou no final uma quarta mensagem forte: “Começarmos de novo. Darmos novo viço ao que disso precisar. Plantarmos, semearmos, podarmos, cortarmos ramos mortos que atingem a árvore toda”.

Ao contrário do que Marcelo gosta e sabe bem fazer, que é falar da conjuntura, da espuma dos dias, do que interessa mais aos media , houve agora uma preocupação de falar do futuro e um esforço em valorizar coisas positivas. E com mensagens fortes.

E veremos também como no 10 de junho também alguns comemoram o amor sádico, o discurso do ódio e o “bullying” feitos por professores dos nossos filhos e netos.

As comemorações do 10 de Junho foram a muitos títulos exemplares. Se os exemplos foram todos bons é outra coisa, como veremos a seguir…

A terceira nota do 10 de Junho tem a ver com a lamentável forma como o primeiro-ministro foi tratado pelos professores presentes, com cartazes inadmissíveis e repletos de “discurso de ódio” e que Costa – e bem – considerou “racistas”, e que se podem ver aí em casa.

Ou seja, o 10 de junho, se foi politicamente usado para “falar do futuro”, revelou que o futuro que realmente interessa a Marcelo é o do “braço de ferro” entre o Presidente que quer demitir Galamba e o Primeiro-Ministro que se recusa, entremeado por sinais de amizade e boa disposição com aquele que a irritação tornou no seu maior inimigo.

O “discurso de ódio” foi de todos os professores presentes, porque se não viu nenhum deles a tentar retirar os cartazes e viemos a saber agora que até são um modelo usado nas manifestações do STOP.

A caricatura é uma legítima arma política desde que o Mundo é Mundo. Mas não é disso que se trata aqui (e ocorreu noutros tempos, como no Governo de Passos Coelho ou com Miguel Relvas), antes de um violento momento de bullying que me confirma o que sempre afirmei: entre extrema-esquerda e extrema-direita, como na célebre canção de Rui Veloso, é “muito mais o que os une/que aquilo que os separa”.

Realmente, o que carateriza e distingue a luta política democrática é a recusa da violência, por um lado, e algum pragmatismo no sentido de tentar algum sucesso e não todo o sucesso que exija a destruição do adversário.

Parece a todos evidente – a começar pelo STOP e FENPROF, que repetem no seu mundo a rivalidade entre o BE e o PCP – que a guerra pelos “6 anos, 6 meses e 23 dias” não vai ser ganha e que a insistência radical nisso só continuará a destruir o ensino público e a radicalizar (como afinal desejam esses sindicatos em concorrência feroz) a atmosfera social, o que favorece os extremos.

E isto é feito por professores, de quem se espera que eduquem, além de ensinar, crianças e adolescentes.

Em dezembro do ano passado isso já era óbvio para mim e fui muito criticado por ter dito que estes ativistas sindicais “parece que amam o ensino público de uma forma que poderá parecer sádica”. Que outras palavras usar, 6 meses mais tarde?

A “STOPIZAÇÃO” DA ORDEM DOS ADVOGADOS

Infelizmente o radicalismo da luta por “tudo ou nada” vai-se ampliando.

O caso mais recente vem da Ordem dos Advogados, que numa concorrida Assembleia Geral (cerca de 2000 presentes ou representados, ou seja um pouco mais de 5% do total) deliberou “advertir a Exma. Senhora Ministra da Justiça que os/as Advogados/as podem parar a Justiça, não comparecendo em nenhum ato urgente no âmbito do processo penal, nomeadamente em primeiro interrogatório de arguido detido, pelo tempo que se revelar necessário”.

Para que não houvesse dúvidas a Bastonária declarou de imediato: “Se for preciso fazer parar a justiça, fá-lo-emos”.

Os média perceberam: a Assembleia Geral e a Bastonária anunciaram uma greve de advogados para paralisar os tribunais, se o Governo não se render.

Eu era Bastonário quando a Ordem conseguiu – ao fim de décadas – que a Assembleia da República votasse (creio que por unanimidade) a Lei 49/2004 sobre os atos próprios da profissão e criando o crime de procuradoria ilícita.

Não mudei de opinião e por isso discordo da iniciativa do Governo, como também discordo de outras medidas (mas não de todas) que uma proposta de lei governamental pretende que a Assembleia da República também implemente.

Mas perante o problema, a solução nunca pode ser transformar a Ordem dos Advogados num sindicato e sacrificar o serviço público, que justifica a autorregulação, para alcançar (aliás legítimos e em grande medida justificados) objetivos corporativos.

É verdade que, mais uma vez, o Governo do PS está a comprar uma guerra em que para resistir ao radicalismo vai ele próprio barricar-se na intransigência. Isso é sem dúvida um “tiro no pé”.

Mas lamento que a instituição não se preocupe em se parecer com o STOP, amanhã com greves e depois de amanhã – em nome do aliás invocado de modo absurdo “exercício do Direito de Resistência” - com desobediência civil e, claro, com caricaturas a seguir a ministra da Justiça ou o primeiro-ministro se estes se recusarem a ficar sitiados e ousem sair à rua.

Advogados a paralisar a Justiça é como médicos a paralisar o tratamento dos doentes. Em nenhuma circunstância isso deveria ser feito. Ponto final.

O ELOGIO

Desta vez são para Fernando Araújo, Presidente da Comissão Executiva do SNS (por uma entrevista ao Expresso a expor as suas ideias), para Maria de Belém Roseira, antiga Ministra da Saúde e ex-Presidente do PS (pela sua estratégica entrevista ao DN) e para Pedro Pita Barros e Eduardo Costa (Universidade Nova) pelo “Relatório sobre Acesso a cuidados de saúde, 2022 – As escolhas dos cidadãos no pós-pandemia”, revelado em primeira mão no domingo por Luis Marques Mendes.

Não tenho tempo nem espaço para detalhar, como merecia, aquilo que realçam e que me impressionou favoravelmente.

Mas sugiro vivamente que leiam estes três textos, pois perceberão melhor os problemas, o que está a ser feito com bom senso para os enfrentar, e o necessário enquadramento estratégico.

LER É O MELHOR REMÉDIO

O Estado de Direito recua em todo o Mundo, cada vez mais a Europa surgindo como um oásis, apesar dos problemas conhecidos.

Por isso hoje sugiro que leiam dois livros não recentes, mas reeditados, que nos trazem com enorme qualidade literária uma visão dos universos concentracionários do nazismo e do comunismo.