A humanidade não cabe na "inteligência artificial"

A linguagem humana não é feita apenas com palavras no sentido literal. As nossas palavras podem ter sentidos figurados no subtexto (ironia, metáforas) que o cérebro literal não capta e, acima de tudo, temos uma linguagem não verbal, uma linguagem escondida que é transmitida pelo tom de voz – uma arte em si mesmo -, pelos gestos e pelos olhares