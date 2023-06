Vídeo sobre futebol feminino: o machista fofinho

O futebol feminino neste anúncio do BPI e da FPF surge como um paliativo masculino: as meninas jogam à bola só para compensarem os pais, que estão tristes por não terem filhos machos e futeboleiros. É a mulher – a filha – ao serviço das expectativas do homem – o pai. É a mulher sem vontade própria, um mero anexo da vontade do homem. O anúncio quer ser positivo e moderno, mas mostra como o machismo está na própria forma de pensar. Quiseram fazer um casa feminista mas só têm tijolos machistas