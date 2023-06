Portugal não tem futuro se não renovar as suas elites

"Qualquer sociedade, seja qual for o seu sistema político, está em trânsito perpétuo entre um passado que forma a sua memória e uma visão de futuro que motiva a sua evolução." Com estas palavras, inicia Henry Kissinger o seu mais recente livro Liderança. O centenário, controverso, mas incontornável político fala de Adenauer e da Alemanha, de de Gaulle e de França, de Nixon e dos Estados Unidos, de Sadate e do Egipto, de Yew e de Singapura, de Thatcher e do Reino Unido, de países vencedores e vencidos, de países velhos e novos, de países colonizadores e colonizados, de países ricos e pobres, de países de quatro continentes; e de diferentes estratégias de afirmação nacional. Mas é com aquelas primeiras palavras que delimita o objecto: movimento, memória e futuro. Portugal celebrou anteontem o seu dia, e não há melhor ocasião formal para que, a propósito de país e de estratégia, se façam hoje algumas perguntas.

O que é que Portugal vai ser daqui a 10 anos? E daqui a 5? Pergunto melhor, para que não me confundam com os filo-quinquenalistas: o que é que Portugal quer ser nesse horizonte temporal? O que almeja como futuro?

As perguntas não são novas e não são absurdas. Já houve tempos, na história recente, em que foi possível responder-lhes. Portugal quis libertar-se da ditadura. Portugal quis ser uma democracia. Portugal quis ser um país moderno e fazer parte da "Europa", então CEE. Portugal quis ser social e economicamente mais livre. Portugal quis convergir com os países mais desenvolvidos do seu bloco político-económico. Antes disto, Portugal quis ser um país multi-continental, mais fechado do que aberto ao exterior, tendencialmente auto-suficiente. É claro que, em todos estes momentos, digladiaram-se visões alternativas, incompatíveis, até inconciliáveis. E em todos esses momentos houve dissensão, conflito, vencedores e vencidos. É normal. Mas e agora? Qual é o desígnio do país? O que é que Portugal quer ser? Em que pontos de desígnio é que radica a dissensão? Que futuro desejado é que justifica a coesão?

Há vários critérios usualmente utilizados para distinguir esquerda e direita. Há um de que gosto e que, todavia, pelas más interpretações que dele se faz costuma ser pouco utilizado em discussões sérias, e apenas utilizado - a partir de um equívoco intencional, conveniente à esquerda - para subtrair espaço democrático à direita. Falo da questão das elites. Das elites e das massas populares. A esquerda - normalmente mais predisposta a amar as revoluções - gosta de se apresentar como a porta-voz das massas populares, e não poucas vezes define a História como a história dos movimentos populares. É um disparate em três actos.

Primeiro, porque a esquerda também tem o seu escol e a diabolização que faz “das elites”, normalmente dos detentores de capital (elites económicas), é falsa, instrumental, para não dizer hipócrita. Segundo, porque as massas populares, na sua diversidade, não têm porta-voz. Desde logo porque não têm “uma voz”, mas várias, mas sobretudo porque só em circunstâncias de grande penúria - em que a generalidade da população atravessa graves privações materiais - é que uma característica - esta, a da penúria - assume importância maior, para poder agregar as massas em algo que se possa vagamente considerar “uma vontade”. Et pour cause, cuja “defesa” possa ser apropriada por um grupo de interesse

político. Terceiro, porque a História nunca foi a história dos movimentos de massas. Só em períodos de homeostasia social é que as massas populares, com o seu estilo de vida, com o seu trabalho e com as suas ambições, foram motores da História. Porém, não são esses os casos normalmente louvados pela esquerda. Os casos normalmente louvados pela esquerda são os que decorrem dos movimentos revolucionários, e nesses casos as massas populares foram sempre instrumentais, e estiveram sempre ao serviço de elites desafiantes. E isto serve tanto para a tomada da bastilha como para a marcha sobre Roma.

A História é, na verdade, a história das elites. Das suas disputas. Dos seus desígnios. Da sua moralidade. Elites corruptas - não só, nem necessariamente no sentido criminal - colapsam países. Elites excelsas fazem-nos prosperar.

Por falar em elites, o ICS fez um estudo, que o Expresso trouxe à primeira página da sua edição semanal, onde os portugueses evidenciam uma profunda desconfiança relativamente às elites políticas (e não só). Mais de 50% dos portugueses desconfiam dos partidos políticos (79%), do Governo (64%), do Parlamento (59%), mas também da Igreja Católica (53%), da Comunicação Social (54%) e dos Tribunais (51%). Ou seja, entre quem representa, governa, legisla, fiscaliza, guia espiritual e moralmente, e informa, ninguém sai bem na avaliação.

Kissinger, pouco mais adiante, afirma que "os bons líderes desencadeiam nas respectivas sociedades o desejo de os acompanhar. Têm, ainda, de inspirar um círculo próximo que seja capaz de traduzir o seu pensamento para que esteja em sintonia com as questões práticas do dia a dia". E as questões do dia-a-dia são absolutamente vitais nos processos sociais; ou, como diz o povo, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão.

A esse propósito, não deixa de ser inquietante – para dizer o mínimo – a insatisfação, superior a 70%, que os portugueses expressam relativamente, por exemplo, à carga fiscal sobre os rendimentos (91%), à distribuição do rendimento e da riqueza (90%), à situação da habitação (88%), ao combate à corrupção (87%), ao SNS (74%), ou à escola pública (68%).

O problema é que, perante isto e ante a percepção de decadência em todos os indicadores de comparação com os restantes países da UE, o país não está em homeostasia social. A homeostasia social pressupõe uma certa dinâmica social construtiva, uma certa preservação da coesão social, uma certa ânsia activa pelo bem-comum. O país está adormecido: sem desígnio, sem perspectivas, mergulhado numa disputa narrativa sobre o passado e sem futuro. Ou seja, Portugal está, para usar o quadro interpretativo de Kissinger, sem movimento, parado no seu marasmo, sem consenso sobre a memória e sem qualquer desígnio de futuro. Em síntese, sem estratégia e sem liderança.

A culpa não é, portanto, das massas populares. A culpa não é do povo. A culpa é, claro, do Governo, dos eleitos, dos que na circunstância de detenção e de exercício de poder não o usam em prol da evolução do país, mas tão só da manutenção desse poder exangue de desígnio comum. A culpa é das elites.

E quando digo que a culpa é das elites, refiro-me, mais prosaicamente, politicamente, às elites incumbentes, que partidariamente se alinham no partido que governou o país 22 anos

dos últimos 28, o PS, mas também às elites desafiantes, que na oposição há 8 anos têm a obrigação de apresentar não uma alternância mas uma alternativa a este estado de coisas.

Uma alternativa a este estado de coisas só se consegue com uma circulação de elites. A circulação pode ser traumática, radical, de ruptura, como aquando das revoluções, ou pode ser lenta, reformista, depurando as existentes, cortando "ramos mortos que atingem a árvore toda" – como Marcelo Rebelo de Sousa avisadamente fez notar no seu discurso de Sábado –, excluindo os mais fracos e permitindo a ascensão de novos membros.

Enquanto isto não se fizer, Portugal sobreviverá, mas não viverá plenamente. Somará dias ao presente, mas não terá qualquer vislumbre de futuro. Ou, como cantam os U2 estará permanentemente preso num momento, do qual não conseguirá sair. Isto faz-se com a abertura dos partidos à sociedade, a independentes; mas tenho dúvidas que os partidos, nas suas lógicas internas de poder, estejam para aí inclinados.

Pedro Gomes Sanches escreve de acordo com a antiga ortografia.