O ramo e a árvore

A imagem do ministro das Infraestruturas a ser vaiado nas comemorações do 10 de junho, em Peso da Régua, não podia ser mais ilustrativa da frase dita por Marcelo Rebelo de Sousa: é preciso "plantarmos, semearmos, podarmos e cortar os ramos mortos que atingem a árvore toda”. Claro que a declaração tinha, como acontece com muitas do Presidente, um duplo sentido. Também falava da nossa democracia e do nosso desenvolvimento. Mas é impossível ignorar o outro, mais direto e imediato.