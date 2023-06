Crimes e escapadelas

Esta proposta do PSD surpreende em primeiro lugar porque representa um passo na judicialização da intervenção política que nunca tinha sido dado na democracia portuguesa. Ao longo das últimas décadas, muitas foram as situações em que intervenientes na vida política e parlamentar, Deputados e membros do Governo, se acusaram mutuamente de faltar à verdade, sem que pretendessem retirar mais do que consequências políticas das acusações feitas. Mesmo a palavra crime tem sido usada no léxico político não no sentido da ocorrência de um ilícito criminal, mas no sentido da gravidade política de uma decisão, como sucede quando, por exemplo, se acusa, muito justamente, a decisão de privatização da TAP de ter sido um crime contra a economia nacional.

É óbvio que neste caso, entre as declarações do Ministro João Galamba e do Secretário de Estado Mendonça Mendes, há uma evidente contradição. Se um diz que o outro disse o que o outro diz que não disse, há um que falta à verdade. Qual deles falta à verdade, não sei. O PSD quer mandar prender João Galamba (será que quer mesmo?) porque terá mentido numa Comissão de Inquérito e isso é crime. Mendonça Mendes safa-se, porque pode ter mentido, mas a Comissão não era de Inquérito. Sorte a dele, azar o de Galamba.

A proposta apresentada pelo PSD não faz qualquer sentido do ponto de vista do Inquérito Parlamentar, desde logo pela simples razão que o Inquérito é sobre a gestão da TAP e não sobre a atuação do SIS. O apuramento sobre a atuação do SIS deve ser feita, mas não é a Comissão de Inquérito à TAP o lugar para o fazer.

Não é inédito que uma Comissão Parlamentar de Inquérito envie o seu acervo documental ao Ministério Público para efeitos de eventual procedimento criminal e houve processos criminais com condenações na sequência de Inquéritos Parlamentares, como aconteceu no caso de corrupção no Ministério da Saúde ao tempo do Governo de Cavaco Silva. Todavia, nunca uma Comissão de Inquérito apresentou uma queixa-crime no decurso dos seus trabalhos, e a experiência de muitos anos de participação em comissões de inquérito permitem que me recorde de um caso em que dois depoentes foram submetidos a uma acareação presencial em que se desmentiam reciprocamente em termos enérgicos e contundentes.

O que sucede, porém, é que talvez interesse ao PSD lançar manobras de diversão para afastar as atenções do que está efetivamente a decorrer dos trabalhos do Inquérito à TAP.

Talvez seja importante recordar que o ponto de partida do Inquérito foi a indemnização paga à antiga Secretária de Estado Alexandra Reis para sair da empresa e que segundo o partido proponente (o BE) o Inquérito devia ter como objeto a gestão da TAP entre 2020 e 2022, tendo sido rejeitado com os votos do PS, do BE e do Chega, um aditamento proposto pelo PCP para que fossem igualmente apreciadas as consequências da privatização ocorrida em 2015 por decisão ilegítima de um Governo PSD/CDS já demitido pelo voto popular.

O que sucedeu, entretanto, é que o Inquérito tem vindo a revelar muito mais do que alguns supunham e que não é possível avaliar o que se passou a partir de 2020 sem ter em consideração o que sucedeu entre 2015 e 2020.

Assim, sobre a indemnização a Alexandra Reis, já se sabe que é ilegal e vai ter de ser devolvida e que todos os responsáveis por isso, desde o Ministro até aos gestores da TAP, passando pelo Secretário de Estado, já se demitiram ou foram demitidos.

O que acontece é que o Inquérito já permitiu que se soubesse mais. Já se sabe que David Neeleman comprou a TAP com dinheiro da própria TAP. O Governo PSD/CDS ofereceu a TAP a esse empresário norte-americano, permitindo-lhe usar dinheiro da TAP para fingir que estava a capitalizar a TAP. E também sabemos que esse empresário, que não gastou um cêntimo seu para comprar a TAP, retirou vantagens imediatas para si e para outras companhias suas, e quando chegou a pandemia ainda recebeu 55 milhões de euros para se ir embora.

Também se sabe que o sigiloso processo de reestruturação imposto pela UE e pelo Governo PS tem como objetivo sobrecapitalizar a TAP para que a próxima privatização seja feita a preço de saldo. Como o Deputado Bruno Dias referiu há dias à comunicação social, dos 3,2 mil milhões de euros de apoios públicos disponibilizados, 640,5 milhões foram para compensar as perdas provocadas pela pandemia, e o restante, cerca de 1,5 mil milhões de euros, foram para tapar dois buracos: o da Manutenção Brasil e o que foi aberto por quatro anos de gestão privada. Sobram cerca de 1000 milhões de euros que servem de especial atrativo para quem queira comprar a companhia.

E ficamos a saber que um dos problemas da TAP foi ser gerida, mesmo sendo pública, como se fosse privada. Cortes nos trabalhadores e nos respetivos salários, benesses de milhões para os administradores.

Decididamente, o Inquérito não está a correr bem ao Governo PS, mas também não está a correr de feição para o PSD e para os defensores do mundo maravilhoso das privatizações. Se o Inquérito é sobre a TAP, o melhor é mudar de assunto.