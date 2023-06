Palavra da semana: aforrador

“Grão a grão, enche a galinha o papo”, diz a sabedoria popular, “no poupar é que está o ganho”, rezava um slogan publicitário, mas isso era em tempos idos, antes do crédito fácil e da febre do consumismo. Poupar e aferrolhar traziam odores de épocas de vacas magras e cofres cheios de ouro e o que era virtude passou a ser encarado com desconfiança, hábito de gente mesquinha, medrosa e sovina.