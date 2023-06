Sem tutela

A série “Doce” (RTP) é maravilhosa, sobretudo quando chega à Teresa da atriz Lia Carvalho. A realizadora, Patrícia Sequeira, consegue mesmo um feito artístico através deste terramoto português chamado Doce. Claro que é um retrato de Portugal pós-Estado Novo e pós-revolução, mas é sobretudo um retrato universal da luta das mulheres no caminho entre a invisibilidade privada e a visibilidade pública, um caminho pedregoso em qualquer cultura. As francesas, americanas ou brasileiras têm aqui um espelho português. Teresa (Lia Carvalho), Laura (Ana Marta Ferreira), Lena (Carolina Carvalho) e Fá (Bárbara Branco) representam a libertação da mulher perante os códigos que a prendiam e prendem ao lar enquanto dona de casa ou a profissões invisíveis. É por isso que a secretária tímida, a Cristina (Sara Carinhas), é tão comovente e importante: é a personificação da libertação feminina que assustou os homens e a cultura. E aqui destaco a coragem da série para criticar o poder cultural da época, os intelectuais de esquerda que odiavam as Doce — como já tinham odiado a Amália. Aliás, nos primeiros episódios, o papel de vilão é desempenhado pelo intelectual de esquerda, que, além de não aceitar uma música fora dos seus cânones politizados, é tão ou mais machista do que os salazaristas.

