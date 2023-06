Sem garantia

Eduardo Lourenço escreveu que “não há ensaísmo feliz”. O ensaio, género inventado por um céptico, Montaigne, é um essai, uma tentativa. E não há felicidade na tentativa, só no conseguimento (embora se possa conceber uma felicidade do fracasso). A “heterodoxia” que definiu o lugar intelectual da afirmação de Lourenço, nem exactamente católico, nem marxista, mesmo que muito marcado pelo catolicismo e o marxismo, consistiu na recusa de uma determinada felicidade, a felicidade da verdade. E ao avesso dessa felicidade costuma chamar-se “sentimento trágico da vida”, que foi o que primeiro me interessou em Eduardo Lourenço e me interessa ainda.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.