Portugal não é um dos “países mais seguros do mundo”

Está no website do governo e nos materiais de marketing do Turismo de Portugal. É uma das estatísticas apresentadas pela AICEP para investidores. São centenas de declarações públicas. Na sua viagem à Coreia do Sul há alguns meses, António Costa voltou a afirmá-lo: Portugal é um dos “países mais seguros do mundo”. Por detrás deste caudal declaratório está geralmente o estudo anual Global Peace Index, produzido pelo Institute for Economics & Peace (IEP), uma organização australiana. Nas últimas três edições, Portugal está posicionado em 6º (2022), 4º (2021) e 3º (2020). Augusto Santos Silva, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, chegou a participar na divulgação oficial de uma das edições. Após o lançamento, o governo envia anualmente um comunicado às redações a destacar os feitos.