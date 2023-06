Portugal: escolhas e decisões

O mais importante na estratégia é sempre uma visão do futuro. Partindo da realidade dominado pelos factos e contingências, o que interessa é ter a capacidade de definir e concretizar objetivos nacionais a longo prazo.

Nas próximas semanas, Portugal e os membros da NATO e da União Europeia terão de fazer escolhas e tomar decisões de alcance estratégico. Ao invadir a Ucrânia no ano passado, Vladimir Putin quis garantir que a Rússia continuaria a ser um país imperial, como tem sido nos últimos séculos, e alterar a ordem de segurança e defesa europeia a seu favor. Tal só pode ser conseguido com o domínio de Moscovo sobre Kyiv. Amputada da Ucrânia, o poder da Rússia no leste e no centro da Europa e na Ásia Central é muito menor. Nada sugere que a guerra da Rússia contra a Ucrânia seja breve. Tendo em conta o que está em jogo, o mais provável é que venha a ser longa. Dito isto, tudo indica que a Rússia de Putin falhou do ponto de vista estratégico.